أكد صبرى المنياوى ، مدير الكره للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن مواجهة حرس الحدود ستكون صعبة ، لان المنافس يحتاج للنقاط للبعد عنالهبوط بسبب موقفه الصعب في جدول الترتيب الدوري المصري.
وأضاف المنياوي أن اللاعبين لديهم اصرار في تحقيق الفوز
واختتم مدير الكره في الدراويش تصىريحاته متمنيا تحقيق الفوز لعودة الثقه مره اخرى للاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري المنياوي: لاعبي الإسماعيلي لديهم حافز قوي للتغلب على حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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