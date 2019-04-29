صبري المنياوي: لاعبي الإسماعيلي لديهم حافز قوي للتغلب على حرس الحدود

أكد صبرى المنياوى ، مدير الكره للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن مواجهة حرس الحدود ستكون صعبة ، لان المنافس يحتاج للنقاط للبعد عن

الهبوط بسبب موقفه الصعب في جدول الترتيب الدوري المصري

وأضاف المنياوي أن اللاعبين لديهم اصرار في تحقيق الفوز

لمصالحة الجماهير بعد التراجع في النتائج المباريات الماضية، وأشار ان جميع مباريات الدورى صعبة ، والفرق تبحث عن الفوز .

واختتم مدير الكره في الدراويش تصىريحاته متمنيا تحقيق الفوز لعودة الثقه مره اخرى للاعبين.