مدرب النجم الساحلي: التأهل لم يحسم وسنرد في مباراة الإياب

أكد روجيه لوميه مدرب النجم الساحلي التونسي أن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم شئ بعد، وأن الفرص متكافئة بين الفريقين.
وفاز الزمالك على النجم الساحلي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التيأقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وقال لوميه في المؤتمر الصحفي للمباراة: " المباراة كانت صعبة وقوية تكتيكا
وتابع: " الفريقين سنخوص لقاء العودة بوجه آخر ونتيجة الهدف الواحد من الممكن تعويضها".
ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 5 مايو بمدينة سوسة.
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