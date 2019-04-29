مدرب النجم الساحلي: التأهل لم يحسم وسنرد في مباراة الإياب

أكد روجيه لوميه مدرب النجم الساحلي التونسي أن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم شئ بعد، وأن الفرص متكافئة بين الفريقين.

وفاز الزمالك على النجم الساحلي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي

أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال لوميه في المؤتمر الصحفي للمباراة: " المباراة كانت صعبة وقوية تكتيكا

وفنيا أمام الزمالك، لكن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم التأهل وتجعل الفرص متكافئة بين الفريقين".

وتابع: " الفريقين سنخوص لقاء العودة بوجه آخر ونتيجة الهدف الواحد من الممكن تعويضها".

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 5 مايو بمدينة سوسة.