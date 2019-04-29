اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الرئيسى مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولةالواحدة والثلاثين من الدورى المصري.
وشهد المران محاضرة استمرت لمدة ١٠ دقائق ، تبعها تدريبات احمال خفيفة ثم
وحضر المران المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة ، والاستاذ محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى .
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.