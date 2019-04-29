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الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود

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اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الرئيسى مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة

الواحدة والثلاثين من الدورى المصري.

وشهد المران محاضرة استمرت لمدة ١٠ دقائق ، تبعها تدريبات احمال خفيفة ثم

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تقسيمة مصغرة شارك بها كافة اللاعبين، وحرص خلالها الجهاز الفنى على توحية بعض التعليمات للاعبين .

وحضر المران المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة ، والاستاذ محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى .

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