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رياضة | مرصفا تتزين استعدادا لاحتضان مونديال رمضاني ضخم هذا العام

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تستعد قرية مرصفا مركز بنها  لاحتضان المونديال الرمضاني الأقوى والأضخم هذا العام بمحافظة القليوبية والذي يضم 48 فريق من أقوى الفرق في محافظتي القليوبية والشرقية موزعين على  16 مجموعة كل مجموعه بها ثلاثة فرق  يصعد  الأول من كل مجموعة لدور ال16  وتستكمل بنظام خروج المهزوم بدءا من دور ال 16.

وقد أقيمت مراسم القرعة أول أمس الجمعة الموافق21 من شعبان بمقر مركز الشباب فى حضور كباتن الفرق المشاركة بالمونديال وكوكبة من الرياضيين في المنطقة.

وفيما يلي صورة توضح توزيع الفرق على المجموعات بعد إجراء مراسم القرعة وبثها في ڤيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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