رياضة | مرصفا تتزين استعدادا لاحتضان مونديال رمضاني ضخم هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصفا تتزين استعدادا لاحتضان مونديال رمضاني ضخم هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد قرية مرصفا مركز بنها لاحتضان المونديال الرمضاني الأقوى والأضخم هذا العام بمحافظة القليوبية والذي يضم 48 فريق من أقوى الفرق في محافظتي القليوبية والشرقية موزعين على 16 مجموعة كل مجموعه بها ثلاثة فرق يصعد الأول من كل مجموعة لدور ال16 وتستكمل بنظام خروج المهزوم بدءا من دور ال 16.

وقد أقيمت مراسم القرعة أول أمس الجمعة الموافق21 من شعبان بمقر مركز الشباب فى حضور كباتن الفرق المشاركة بالمونديال وكوكبة من الرياضيين في المنطقة.

وفيما يلي صورة توضح توزيع الفرق على المجموعات بعد إجراء مراسم القرعة وبثها في ڤيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.