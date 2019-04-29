رياضة | الزمالك يفلت دائما من النجم الساحلي في مصر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفلت دائما من النجم الساحلي في مصر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الزمالك تفوقه على النجم الساحلي التونسي في مصر بالفوز بهدف نظيف على استاد برج العرب في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفشل النجم الساحلي في تحقيق أي فوز على الزمالك خلال 4 مباريات خاضها في مصر منذ عام 1999 حتى 2019.

المباراة الأولى كانت في في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي وفاز الزمالك على النجم 3-1 في المباراة التي أقيمت بمصر، وكان النجم فائزًا في مباراة تونس لينجح في التأهل.

ولعب الزمالك مع النجم الساحلى عام 2005 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتعادل 1-1، ثم مبارة أخرى وفاز الأبيض بثلاثية نظيفة على ملعب بتروسبورت.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

مباريات الزمالك بعد التأجيل

الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)

الداخلية مع الزمالك (12 مايو)

الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)

مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل

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طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو)

نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو)

الأهلي مع سموحة (11 مايو)

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.