رياضة | أبرزهم "سيلا".. 11 لاعبا بقائمة أسوان في الممتاز الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "سيلا".. 11 لاعبا بقائمة أسوان في الممتاز الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة اللاعبين المستمرين مع الفريق، الموسم المقبل بالدوري الممتاز، والتي ضمت11لاعب، ممن هم أصحاب انجاز الصعود للدوري الممتاز، واخطار اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

وعلم الخليج 365 الرياضي، إن قائمة اللاعبون المستمرون مع الفريق ضمت كلا من: رضا السيد، وطلعت الجبلاوي، ثنائي حراسة المرمي، ومحمد جابر، وعبدالله السنجهاوي، قلبي الدفاع ، ومحمود نعيم، الظهير الأيمن، وأحمد عامر، وهيثم الفيل، وأحمد فتحي ثلاثي الوسط، وحسن طارق، ومحمد الصباحي، وبدارة سيلا ثلاثي الهجوم.

وكان عبد العاطي، أخطر مجلس إدارة نادي أسوان، باسماء اللاعبين اللذين تم الإبقاء عليهم خلال الموسم الجديد، فيما سيتم وضع بعض اللاعبين في قائمة الانتظار للموسم الجديد، وسيتم توجيه الشكر للبعض الآخر ، فيما يتم إعارة بعضهم لأندية اخري.

يذكر أن أسوان تمكن من احتلال قمة الصعيد وصعد رسميا للممتاز برصيد 58 نقطة .