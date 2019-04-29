رياضة | إعلامي تونسي لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك بدون ساسي فريق عادي.. والنجم قادر على الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي تونسي لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك بدون ساسي فريق عادي.. والنجم قادر على الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"اندهشت من أداء الزمالك اليوم أمام النجم الساحلي فالفريق ظهر مختلف تماما بسبب غياب فرچاني ساسي"، بهذه الكلمات بدأ الإعلامي التونسي فوزي ضويوي، حديثه لـ"الخليج 365 الرياضي" عقب لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والذي انتهي بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

وأكمل الإعلامي التونسي حديثه قائلا: "شاهدت الزمالك في مباراة بيراميدز والتي كانت في الدور الأول والذي تألق بها الدولي التونسي فرچاني ساسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ومباراة اليوم ظهر الزمالك بشكل مختلف تماما فلا يوجد لاعب شكل خطورة علي النجم الساحلي سوي محمود كهربا وظهر الأبيض مختلف تماما بسبب غياب ساسي حتي طارق حامد لم يستطع تعويضه رغم محاولاته.

وتابع فوزي ضويوي: "النجم الساحلي بدأ اللقاء وهو فاقد للتركيز وبالفعل استقبل هدف ولكن في الشوط الثاني النجم سيطر علي الكرة بالطول والعرض واستطاع أن يفكك دفاعات الزمالك و تبديلات الزمالك في اللقاء جاءت متأخرة ولكن أيضا لم تعطي الإضافة للفريق.

وعن لقاء العودة بسوسة، قال" سيكون لقاء من طرف واحد من جانب النجم الساحلي الذي يملك قوة هجومية ودفاعية والطبيعي النجم سيسجل في تونس وأتوقع عدم صمود دفاعات الزمالك أمام النجم بعد الأداء الذي شاهدته اليوم من دفاع الزمالك وأؤكد أن غياب فرچاني ساسي أثر علي الزمالك بشكل كبير، و أري أن النهائي سيكون تونسي بين النجم و الصفاقسي.