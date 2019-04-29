رياضة | روجيه لومير يحذر الزمالك: سنخوص لقاء العودة بوجه آخر وقادرون على التعويض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روجيه لومير يحذر الزمالك: سنخوص لقاء العودة بوجه آخر وقادرون على التعويض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي عن الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي بعد المباراة :"نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم التأهل وتجعل الفرص متكافئة بين الفريقين".

أضاف روجيه لومير :"سنخوص لقاء العودة بوجه آخر ونتيجة الهدف الواحد من الممكن تعويضها".

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.