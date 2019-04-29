رياضة | جروس: علينا التفكير من الآن في معركة تونس.. وحفني سيكون له دور مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: علينا التفكير من الآن في معركة تونس.. وحفني سيكون له دور مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك أنه فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النجم الساحلي التونسي، خاصة في شوط اللقاء الأول.

وحقق الزمالك فوزا مهما على النجم الساحلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وتابع جروس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "راض عن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول، هناك معركة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا وبشكر الجمهور على تواجدهم".

وأضاف: "كهربا قدم مباراة رائعة وسبب استبداله هو تفوق النجم من الناحية اليسرى وكان لابد من الدفع بلاعب كامل بدنيا".

وواصل: "أيمن حفني لاعب مهم وسيكون له دور معنا بشكل كبير في الفترة القادمة، والتغييرات ليست ثابتة أو مكررة ولكن بظروف كل مباراة".