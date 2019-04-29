رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تشيلسي، ضد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خوان ماتا هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ماركوس الونسو في الدقيقة 43 بعد خطأ قاتل من ديفيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد.

وخاض مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير 25 مباراة في جميع البطولات، حيث تعرض للهزيمة في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وفاز في 16 مواجهة أيضاً.

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ويحتاج الفريق الأحمر أبناء أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراتين أمام هيدرسفيلد تاون، وكارديف سيتي، حيث يحل في المركز السادس برصيد 65 نقطة، وسوف يصل في تلك الحالة إلى 71 نقطة، وينتظر سقوط المنافسين الثلاثة وعدم وصول اثنان منهما إلى تلك النقطة، حتى يضمن تأهله إلى دوري ابطال اوروبا في الموسم القادم.

وأشارت تقارير صحفية إن سولشاير سوف يحضر لفريق جديد في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والحصول على لقب أوروبي أيضا خلال السنوات القادمة.