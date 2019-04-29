انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك والصفاقسي على أعتاب نهائي "الكونفدرالية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 صباحاً - بات فريقا الزمالك المصري والصفاقسي التونسي على أعتاب بلوغ المباراة النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزهما على النجم الساحلي التونسي ونهضة بركان، في ذهاب الدور نصف النهائي.

في المباراة الأولى التي احتضنها ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، سجّل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف الفوز لفريق "القلعة البيضاء"، في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة.

وبات يكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، المقررة إقامتها الأحد المقبل بمدينة سوسة من أجل العبور إلى النهائي القاري، فيما أصبح النجم مطالباً بالانتصار بثنائية بيضاء لضمان وجوده بالموقعة الختامية.

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وفي المباراة الثانية ضمن الدور ذاته، تغلّب الصفاقسي على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، أحرزهما علاء الدين المرزوقي وحمزة المثلوثي (ركلة جزاء) في الدقيقتين الـ27 و47.

وباتت مهمة الفريق المغربي صعبة لكونه مطالباً بالفوز إياباً بثلاثية مع الحفاظ على نظافة شباكه، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه خاصة في المباريات الإقصائية.

في الجهة المقابلة، يتطلع الفريق التونسي للفوز بلقبه الرابع بعد أعوام 2007 و2008 و2013، عقب دمج كأس الاتحاد مع كأس الكؤوس عام 2004