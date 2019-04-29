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إنجاز يحققه ميسي ورونالدو لأول مرة منذ 10 سنوات

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 صباحاً - نجح ناديا ويوفنتوس هذا الموسم في حسم لقبي الليغا والكالتشيو على الترتيب، وذلك قبل عدة جولات على نهاية المسابقتين الإسبانية والإيطالية.

وحقق برشلونة، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقبه الثاني توالياً والـ26 في تاريخه، في حين ظفر اليوفي بزعامة "الدون" البرتغالي  بلقبه الثامن على التوالي والـ35 في مسيرته الحافلة للألقاب.

وبناءً على ذلك نجح الثنائي العالمي في تحقيق إنجاز هو الأول لهما منذ عام 2009، حين تمكنا من الظفر بلقب دوري في نفس الموسم.

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وكان ميسي قد توّج بلقب موسم (2008-2009)، وهو ما حدث مع رونالدو عندما حصد لقب بقميص مانشستر يونايتد.

ومنذ ذلك الموسم رحل رونالدو إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" للدفاع عن فريق العاصمة الإسبانية ، ليستمر ضمن صفوفه حتى صيف 2018، موعد مغادرته صوب "أليانز استاديوم" معقل فريق "السيدة العجوز".

تجدر الإشارة إلى أن ميسي أحرز 34 هدفاً وضعته في قائمة هدّافي الليغا وعلى رأس لائحة المتنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي، فيما سجّل رونالدو 20 هدفاً في المركز الثالث بقائمة هدّافي البطولة الإيطالية.

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