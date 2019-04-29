محمد صلاح يسبق الأحداث ويكشف عن صاحب جائزة أفضل لاعب

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تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

محمد صلاح وفان دايك

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، التهنئة لزميله في الفريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بمناسبة فوزه بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج، برأي اللاعبين المحترفين، قبل انطلاق الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بالعاصمة البريطانية لندن، وسبق الفرعون المصري الجميع، وقام بنشر صورة له مع فان دايك في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "تهانينا أيها الرجل الكبير، جائزة مستحقة، لاعب العام برأي اللاعبين المحترفين".

ولم يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة حتى الآن، إلا أن صورًا مُسربة قبل ساعة من انطلاق الحفل، كشفت عن فوز فان دايك بالجائزة، متفوقًا على ساديو ماني، وبيرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، وإيدين هازارد. وكان محمد صلاح قد فاز بنفس الجائزة خلال الموسم الماضي، بعدما توج هدافًا للمسابقة برصيد 32 هدفًا،

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