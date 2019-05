محمد صلاح يسبق الأحداث ويكشف عن صاحب جائزة أفضل لاعب

ولم يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة حتى الآن، إلا أن صورًا مُسربة قبل ساعة من انطلاق الحفل، كشفت عن فوز فان دايك بالجائزة، متفوقًا على ساديو ماني، وبيرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، وإيدين هازارد.

وكان محمد صلاح قد فاز بنفس الجائزة خلال الموسم الماضي، بعدما توج هدافًا للمسابقة برصيد 32 هدفًا، وذلك في موسمه الأول مع فريق ليفربول، إلا أنه غاب عن المرشحين للجائزة في الموسم الحالي.



وقدم فان دايك موسمًا مميزا مع ليفربول؛ حيث قاد الريدز للحفاظ على نظافة شباك فريقه في 20 مباراة، كما ساهم في قيادة الليفر للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

Congrats big man.

Well deserved!

PFA player of the year 💪🏼 pic.twitter.com/qdCzpXuSRz