الخطيب والعامرى.. 3 توابع لفضيحة التسريبات في الأهلي

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توتر شديد شهدته علاقة محمود الخطيب رئيس الأهلي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بسبب فضيحة التسريبات التي شهدها النادي خلال الأيام الماضية

مخطئ من يظن أن الأجواء هدأت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجبهة المعارضة التي يتزعمها العامري فاروق نائب رئيس النادي، فما زالت توابع فضيحة التسريبات ضد العامري قائمة، بل نجح من خلالها الأخير في الحصول على بعض الحقوق التي لم يكن يستطيع في وقت سابق الفوز، أو حتى المطالبة بها في اجتماعات مجلس إدارة النادي. الفترة الماضية التي أعقبت فضيحة تسريبات المعلومات الخاصة بتحرك جبهة المعارضة التي يقودها العامري ضد الخطيب، شهدت تعرض ضلع رئيسي في الأزمة للانتقاد الشديد من جانب رئيس النادي الأهلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الانتخابات الماضية.

محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الذي حمله نائب رئيس النادي مسؤولية التسريبات التي تمت في الفترة الماضية ضده ونشرتها صحيفة المصري اليوم، فوجئ بنوبة غضب شديدة لم يرها من قبل من جانب محمود الخطيب الذي تعرض لحرج بالغ بسبب الاتهامات التي طالت رَجُلَه بتسريب المعلومات. انقلاب الخطيب لم يجد أمامه

محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الذي حمله نائب رئيس النادي مسؤولية التسريبات التي تمت في الفترة الماضية ضده ونشرتها صحيفة المصري اليوم، فوجئ بنوبة غضب شديدة لم يرها من قبل من جانب محمود الخطيب الذي تعرض لحرج بالغ بسبب الاتهامات التي طالت رَجُلَه بتسريب المعلومات. انقلاب انقلاب الخطيب لم يجد أمامه مفرا لاحتواء غضب العامرى إلا توجيه انتقادات عنيفة للمدير التنفيذي، -أحد رجاله المخلصين في النادي- واتهمه بأنه يفتح عليه جبهات جديدة يحارب فيها رغم أن الأوضاع التي يعيشها الأهلي في هذه المرحلة لا تحتمل شق الصف، بخلاف أن نتائج أغلب فرق النادي في تراجع والجماهير لن ترضى بالمزيد من المشكلات التي سيتم تصديرها من خلال الإعلام. مرجان تعرض لصدمة شديدة من انتقادات الخطيب ورغم تأكيده أنه ليس المسؤول عما نشرته المصري اليوم إلا أنه لم يتحمل الصدمة التي تلقاها من الخطيب بعدما طالبه بضرورة الالتزام في المرحلة المقبلة بالأدوار المكلف بها خلال عمله مديرا تنفيذيا للنادي وعدم تصدير أي مشكلة جديدة له لأنه لن يستطيع حمايته مستقبلا. Advertisements إقالة إقالة في الوقت نفسه بدأت أصوات جبهة المعارضة تطالب بضرورة عدم استمرار مرجان في منصبه بداية من العامري فاروق ومحمد الجارحي ورانيا علواني الذين تضرروا من التسريبات الأخيرة، بعدما اتهمهم تقرير المصري اليوم بأنهم يعقدون اجتماعات بهدف التجهيز لانتخابات النادي المقبلة، التي من المنتظر أن يخوضها العامري فاروق على منصب الرئيس حتى لو قرر الخطيب خوض الانتخابات، بهدف شَغل الناس عن أخطاء فريق الكرة التي يتحمل مسؤوليتها محمود الخطيب، الذي يرفض رفضًا قاطعًا تدخل أي عضو من أعضاء المجلس أو الحديث عن شئون الكرة في اجتماعات المجلس أو خارجها. وعكة سياسية وعكة سياسية المدير التنفيذي للنادي اشتكى من تعرضه لأزمة صحية بعد الجلسة التي عقدها مع الخطيب في وقت ردد فيه المقربون من جبهة المعارضة أنها وعكة سياسية ليس أكثر، وخلال الأيام الماضية لم يحضر مرجان للنادي إلا مرتين على مدار أسبوع كامل.

ولم يكن تحجيم صلاحيات المدير التنفيذي التابع الوحيد للتسريبات فقد كانت هناك رغبة شديدة تتزايد يوما بعد الآخر لدى جبهة المعارضة من أجل الإطاحة بالمدير التنفيذي للنادي في المرحلة المقبلة، في ظل قناعتهم بأنه لا يقوم بدوره بل يتعدى ذلك ويتدخل في أمور ليست من اختصاصاته.

وهناك أيضًا اتهامات للمدير التنفيذي بأنه وراء تعطيل المشروعات الإنشائية التي دخل فيها النادي خلال الفترة الماضية بسبب خلافاته المستمرة مع مستشار الإدارة الهندسية بالنادي. معلومات من «الكرة» معلومات من «الكرة» فضيحة التسريبات لم تتوقف توابعها عند انقلاب محمود الخطيب على المدير التنفيذي، بل هناك أيضا تابع مهم جدا، يتعلق باقتراب العامري فاروق من فريق الكرة وهو واحد من الأمور التي كان يحظر على أي عضو مجلس إدارة الاقتراب منها، صحيح أن الأخير لم يحصل على أي صلاحيات إلا أنه بدأ يظهر في التدريبات ويجري اتصالات مع بعض أعضاء الجهاز الفني مثل محمد يوسف المدرب العام وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وما لا يعرفه الكثيرون أن نائب رئيس النادي استطاع أن يقترب بشكل أكبر من فريق الكرة وحصل على معلومات عديدة عن الفريق وأسباب تدهور النتائج في الفترة الماضية وسر تراجع مستوى عدد من اللاعبين أبرزهم حسين الشحات الذي كلف التعاقد معه خزينة النادي الأهلي أكثر من 100 مليون جنيه ليصبح أغلى لاعب محلي ينتقل لناد مصري. اقرأ أيضًا: شذوذ الجماهير وصمت الخطيب وميوعة أبو ريدة وفخ العامري

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