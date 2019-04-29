انت الان تتابع كيف سحقت يد الزمالك الأهلي من أبيدجان لـ6 أكتوبر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

الزمالك بطل دوري اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 21- 18 ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد؛ حيث رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة تصدر بها جدول المسابقة، بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني، ودخل أبناء ميت عقبة اللقاء وهم في المركز الأول وكانوا في حاجة للتعادل فقط لحصد اللقب، بينما كان يحتاج المارد الأحمر للفوز حتى يخطف اللقب.

فوز الزمالك ليس الأول هذا الموسم، فقد سبق لكوماندوز اليد الأبيض الفوز على الأهلي مرتين بخلاف فوز اليوم؛ حيث كانت البداية عندما توج الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 29 أكتوبر الماضي في أبيدجان، وفاز يومها بنتيجة 27- 25، ثم كان الفوز الثاني بالمغرب عندما التقى الفريقان في السوبر الأفريقي

فوز الزمالك ليس الأول هذا الموسم، فقد سبق لكوماندوز اليد الأبيض الفوز على الأهلي مرتين بخلاف فوز اليوم؛ حيث كانت البداية عندما توج الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 29 أكتوبر الماضي في أبيدجان، وفاز يومها بنتيجة 27- 25، ثم كان الفوز الثاني بالمغرب عندما التقى الفريقان في السوبر الأفريقي في أبريل الماضي، وفاز الزمالك 38- 35.

وفي مواجهتي الدوري هذا الموسم تعادل الفريقان في المواجهة الأولى التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس 23- 23، ثم جاء الفوز الثالث للزمالك هذا الموسم في مباراة اليوم التي أنهاها الكوماندوز البيض لصالحه في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، واستطاع أن يعوض تقدم الأهلي بفارق 3 أهداف إلى فوز مستحق؛ لينتهي اللقاء بنتيجة 21- 18، ويعلن معها تتويج الفريق بدوري المحترفين لليد.