رسميًا.. فان ديك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

فان دايك

توج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2018-2019، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ليحتفظ بها الريدز للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصدها الدولي المصري محمد صلاح في الموسم الماضي، وحسم الهولندي الجائزة لصالحه، بعد منافسة شرسة 5 لاعبين مرشحين لنيل الجائزة، وهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والبرتغالي برناردو سيلفا، و الإنجليزي رحيم سترلينج، والسنغالي ساديو ماني، والبلجيكي إيدين هازارد.

وقدم فان دايك موسمًا مميزا مع ليفربول، حيث قاد الريدز للحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة، كما ساهم في قيادة الليفر للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم. ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 92 نقطة، قبل جولتين من النهاية، فيما

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