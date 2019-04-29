انت الان تتابع ريال مدريد يواصل السقوط ويخسر من فاليكانو في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
ريال مدريد
واصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعرض للخسارة، أمام نظيره رايو فاليكانو، بهدف نظيف، جاء عن طريق أدريان إمباربا، من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الليجا، ليتجمد رصيد الملكي عند 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، في المقابل رفع فاليكانو رصيده إلى 31 نقطة، ويرتقي إلى المركز التاسع عشر في جدول ترتيب المسابقة.
فريق ريال مدريد بدأ المباراة ضاغطًا، وتصدى جارسيا حارس مرمى رايو فاليكانو، لأكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل تصدى كورتوا لانفراد تام، وتعامل جاريث بيل مع فرصة هدف برعونة شديدة، تصدى لها جارسيا، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي رايو فاليكانو للحصول على ركلة جزاء، بسبب تدخل فاييخو
فريق ريال مدريد بدأ المباراة ضاغطًا، وتصدى جارسيا حارس مرمى رايو فاليكانو، لأكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل تصدى كورتوا لانفراد تام، وتعامل جاريث بيل مع فرصة هدف برعونة شديدة، تصدى لها جارسيا، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي رايو فاليكانو للحصول على ركلة جزاء، بسبب تدخل فاييخو على جويرا في منطقة الجزاء، ليُعلن الحكم حصول أصحاب الأرض على الركلة، نفذها إمباربا بنجاح.
وسجل ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد هدفا في الدقيقة 38، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، وتأكد الحكم من القرار بعد اللجوء لتقنية الفيديو؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
في الشوط الثاني حاول لاعبو الريال العودة إلى اللقاء، لكن فشلت جميع المحاولات في ظل الصمود الدفاعي لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز رايو فاليكانو بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل السقوط ويخسر من فاليكانو في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.