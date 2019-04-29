انت الان تتابع ريال مدريد يواصل السقوط ويخسر من فاليكانو في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

ريال مدريد

واصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعرض للخسارة، أمام نظيره رايو فاليكانو، بهدف نظيف، جاء عن طريق أدريان إمباربا، من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الليجا، ليتجمد رصيد الملكي عند 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، في المقابل رفع فاليكانو رصيده إلى 31 نقطة، ويرتقي إلى المركز التاسع عشر في جدول ترتيب المسابقة.

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فريق ريال مدريد بدأ المباراة ضاغطًا، وتصدى جارسيا حارس مرمى رايو فاليكانو، لأكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل تصدى كورتوا لانفراد تام، وتعامل جاريث بيل مع فرصة هدف برعونة شديدة، تصدى لها جارسيا، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي رايو فاليكانو للحصول على ركلة جزاء، بسبب تدخل فاييخو