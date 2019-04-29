انت الان تتابع لاعب الزمالك: سنحارب للفوز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

أكد محمد عبدالسلام، لاعب نادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، خاصة في الشوط الأول، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأبيض طوال الـ90 دقيقة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد أحرزه محمود عبدالمنعم «كهربا» في الدقيقة 37 من زمن اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضًا| رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وأضاف عبدالسلام، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports، أن تنافس الفريقين على بطاقة التأهل مازال به الكثير في مباراة العودة التي تعتبر شوطًا ثانيًا لابد من الخروج منه بأفضل نتيجة ممكنة. واستمر في حديثه: «النجم الساحلي فريق قوي،

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