الامارات | «أبوظبي التعليمية» ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية في الأولمبياد المدرسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي التعليمية» ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية في الأولمبياد المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت منطقة أبوظبي التعليمية صدارتها للنسخة السابعة من الأولمبياد المدرسي، بعدما رفعت رصيدها إلى 91 ميدالية هي 36 ذهبية و31 فضية و24 برونزية، بينما جاءت منطقة دبي في المركز الثاني برصيد 71 ميدالية: 30 ذهبية و22 فضية و19 برونزية، واحتلت منطقة الشارقة الشرقية المركز الثالث بـ56 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و12 فضية و26 برونزية، والعين رابعاً بـ63 ميدالية، بواقع 16 ذهبية و26 فضية و21 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامساً بـ48 ميدالية: 14 ذهبية و15 فضية و18 برونزية، واحتلت عجمان المركز السادس بـ37 ميدالية: 14 ذهبية و6 فضيات و17 برونزية، ثم الفجيرة سابعاً بـ57 ميدالية: 9 ذهبيات و21 فضية و27 برونزية، ورأس الخيمة ثامناً بـ16 ميدالية، هي 3 ذهبيات و3 فضيات و10 برونزية، وأم القيوين تاسعاً بـ8 ميداليات: ذهبيتين و6 برونزيات، ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات: فضيتين و6 برونزيات.

وشهدت منافسات التايكواندو للبنات حصول منطقة دبي التعليمية، على المركز الأول بعدما حصدت 11 ميدالية ملونة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، ومثلها برونزية، بينما جاءت الشارقة في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين، وحلت عجمان في المركز الثالث برصيد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات.

وعلى مستوى منافسات التايكواندو المخصصة للناشئات تفوق الفجيرة في وزن 29 كغم، بحصول سارة خالد على المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني ريان راشد من عجمان، وفي وزن 33 كغم فازت عهود سيف من الشارقة الشرقية بالمركز الأول، وتبعتها في المرتبة الثانية عائشة عبدالله من الفجيرة، وحلت ثالثة أبرار عادل من عجمان، بينما فازت طيبة محمد من رأس الخيمة بالمركز الأول في وزن 37 كغم، وجاءت في المركز الثاني أفنان خالد من عجمان، وجاء في المركز الثالث كل من غاية عبدالله من دبي وفاطمة عيسى من الشارقة الشرقية.

وفي وزن 41 كغم منحت فاطمة حسن عجمان المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني حور أحمد من الشارقة، وجاء في المركز الثالث كل من دانة عبدالله من الفجيرة ونوف علي من الشارقة الشرقية، وواصلت عجمان تفوقها بالحصول على المركز الأول في وزن 44 كغم عن طريق الطالبة نورة محمد، وتبعتها في المركز الثاني فاطمة أحمد من رأس الخيمة، وفي المركز الثالث كل من مريم محمد من الشارقة وحنان عوض من أبوظبي، كما فازت عجمان بالمركز الأول عن طريق مريم إبراهيم، وتبعتها في المركز الثاني ميرة عبدالقادر من الشارقة، وجاء في المركز الثالث كل من شمة طارق من دبي ومهرة حمد من الفجيرة.

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الحجاجي: لم أتوقع مستويات التايكواندو

أكد مدرب التايكواندو في نادي الشارقة، المسؤول عن فريق منطقة الشارقة التعليمية المشارك في النسخة السابعة من الأولمبياد الخاص، عبدالناصر ناجي الحجاجي، أنه لم يتوقع المستويات المرتفعة للطلاب في منافسات التايكواندو، لافتاً إلى أنه يشارك للمرة الأولى في الأولمبياد المدرسي.

وقال الحجاجي، إن فكرة تنظيم بطولة رسمية على مستوى المدارس، تعد أول الطريق لاكتشاف المواهب في سن صغيرة، مشدداً على أن هذا هو الطريق الصحيح لصناعة بطل يمثل الدولة في البطولات القارية والدولية، مبيناً أهمية الاستمرارية، وعدم اقتصار تدريبات الطلاب على الاستعداد فقط للمشاركة في الأولمبياد الخاص.

وأبدى رضاه عن النتائج التي حققتها منطقة الشارقة التعليمية، موضحاً: «حصلنا على 7 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضية وبرونزية واحدة، وكان بإمكاننا تحقيق المزيد من الميداليات».