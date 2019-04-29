الامارات | محسن مصبح: الشارقة بدأ الاعتماد على أبناء النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن محسن مصبح: الشارقة بدأ الاعتماد على أبناء النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، محسن مصبح، ورئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، ختام بطولة دوري الحمرية تحت 10 سنوات، التي نظمها النادي على مدار تسعة أشهر بمشاركة 12 فريقاً مثلها 300 لاعب، وشهدت تتويج فريق الشارقة باللقب في حضور كل الفرق المشاركة التي خاضت جميعها المباراة الختامية في التوقيت نفسه.

وعقب ختام البطولة أكد محسن مصبح لـ«الإمارات اليوم» دعمه الكامل، بداية من الموسم المقبل، لنادي الحمرية في تنظيم هذه البطولة المهمة لفئة عمرية تبدأ في غرس روح المنافسة والبحث عن مواهب جديدة، موجهاً شكره لنادي الحمرية على هذه البطولة التي جمعت مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار، كما أوضح أن نادي الشارقة بدأ الاعتماد على أبناء النادي، وستكون هناك خطة عمل في المستقبل.

وحرص محسن مصبح على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين الصغار، خصوصاً فريق الشارقة الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، التي كانت من نصيب حمد عبدالله، وجائزة أفضل إداري وفاز بها حسين الحوسني، ليكون فريق الشارقة عريس اليوم الختامي، في حين ذهبت جائزة هداف الدوري إلى لاعب حتا محمد سالم، ويقود فريق الشارقة تحت 10 سنوات حسام نافع.

من جانبه، أشاد رئيس نادي الحمرية، جمعة الشامسي، بالمجهود الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة لتنظيم هذه البطولة للعام السادس على التوالي، مؤكداً أن أي عمل يجب أن تكون به صعوبات لكن دائماً كان النادي ينجح في تخطيها بتعاون الأندية ورغبتها في رؤية المواهب، وتنظيم بطولات لهذه المرحلة الصغيرة بسبب عدم وجود بطولة لها من قبل الاتحاد.