الامارات | شباب الأهلي والظفرة.. سباق «الكأس الأول»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والظفرة.. سباق «الكأس الأول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مع الظفرة مواجهة تاريخية في نهائي كأس رئيس الدولة، عندما يلتقي الفريقان، الساعة 19:45، على استاد هزاع بن زايد في العين، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى تأكيد تفوقه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب الأغلى، برصيد 12 لقباً بواقع (ثمانية ألقاب حققها الأهلي بمسماه القديم، وأربعة ألقاب لنادي الشباب)، متفوقاً على الشارقة الذي يمتلك في رصيده ثمانية ألقاب، بينما يأمل «فرسان الظفرة» تحقيق اللقب للمرة الأولى، إلى جانب الفوز بأول بطولة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في 2000.

وليس الظفرة فقط من يسعى للفوز بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، ولكن يخوض شباب الأهلي، بمسماه الجديد، النهائي للمرة الأولى.

في المقابل، يسعى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا إلى كسر عقدة عدم فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، خصوصاً أنه خسر فرصة الفوز بالكأس مرتين، عندما كان مدرباً مع الوصل، بخروجه من ربع النهائي أمام الشارقة في 2017، والخسارة في نهائي نسخة العام الماضي أمام العين بهدفين مقابل هدف، إذ يراهن «الفاسكو» على كسره عقدة كأس الخليج العربي، والفوز باللقب في الموسم الحالي مع شباب الأهلي بالتفوق على الوحدة.

Advertisements

من جهته، يأمل مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، أن يحقق إنجازاً تاريخياً مع الفريق، ويحقق أول لقب له في الملاعب الخليجية، بعدما خاض تجربة سابقة مع الفيصلي السعودي في 2017، قبل أن ينتقل لتدريب الظفرة بداية من الموسم الحالي، ويقدم الفريق عروضاً قوية، ضمن من خلالها البقاء في دوري الخليج العربي، لتعلن إدارة النادي تجديد عقد رازوفيتش لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، علماً أن المدرب الصربي طوال مسيرته مع التدريب التي بدأت في 2011، لم يحقق سوى لقب واحد مع نادي بارتيزان بلغراد بالفوز بلقب الدوري الصربي في 2013.

ورغم أن الترشيحات ترجح كفة شباب الأهلي لتحقيق الفوز، والحصول على الكأس، خصوصاً أن «فرسان دبي» يعيش أفضل فتراته في الموسم الحالي، بتقدم الفريق من المركز الثامن إلى الوصافة في دوري الخليج العربي، والفوز بلقب كأس الخليج العربي، لكن الظفرة يراهن على مواصلة مشواره الرائع في البطولة، بعدما تخطى دبا الحصن في دور الـ16، ثم دبا الفجيرة في ربع النهائي، قبل أن يحقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الشارقة متصدر الدوري في نصف النهائي، بينما خاض شباب الأهلي طريقاً أصعب حتى وصوله إلى النهائي، بالفوز على اتحاد كلباء في دور الـ16، ثم النصر في دور الثمانية، والوصل في نصف النهائي.

ويتفوق شباب الأهلي تاريخياً على الظفرة في مسابقة كأس رئيس الدولة، بفوزه في المواجهات الأربع التي جمعت الفريقين، في نسخ 2011 و2012 و2014 و2015.