الامارات | أروابارينا: لا تهمني نتائجنا أمام الظفرة في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لا تهمني نتائجنا أمام الظفرة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدرب فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لاعبي فريقه من مغبة الاستسهال أمام فريق الظفرة في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة المقررة عند الساعة 19:45 على استاد هزاع بن زايد في العين، وطالبهم بضرورة خوض اللقاء بكامل تركيزهم لتفادي المفاجآت التي يمكن أن تحدث في المباراة، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون اللقب من نصيبهم لتحقيق تطلعات ناديهم.

وقال في المؤتمر الصحافي: «ستكون مباراة مهمة، وسنحاول أن نقدم أداءً جيداً، وسعينا دائماً لتحقيق الفوز، لا تهم التصريحات أو النتائج التي حققناها أمامهم في الدوري، الحظوظ بين الفريقين 50% لكل فريق، من يقدم الجهود في أرضية الملعب سيحصل على اللقب».

وحول خسارته للقاء كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي حينما كان مدرباً لفريق الوصل، قال: «صحيح أنني وصلت للنهائي وخسرت لكنني حالياً مع فريق متكامل ولديه مجموعة متكاملة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، المهمة بالنسبة لي في اللحظات الحالية هو أننا نواجه بمباراة مهمة ونريد الفوز بها للتتويج باللقب الثاني في الموسم بعد كأس الخليج العربي».

وتابع: «فوزنا بكأس الخليج العربي والوصول لنهائي كأس رئيس الدولة لم يكن صدفة وإنما بجهد من اللاعبين والدعم الذي ظللنا نحصل عليه من المسؤولين والاداريين، ما أطلبه من الفريق هو عدم الاسترخاء في مباراة اليوم ويجب أن نحسن أداءنا، وأن نستمر في تقديم مستويات جيدة حتى نهاية الموسم، خصوصاً أن لدينا أربع مباريات في الدوري».

Advertisements

أنا حالياً مع فريق متكامل ولديه لاعبون شباب وأصحاب خبرة.

فوزنا بكأس الخليج العربي والوصول لنهائي الكأس لم يكن صدفة.

من يجتهد في أرضية الملعب سيحصل على اللقب.