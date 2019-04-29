الامارات | نيمار يوجه لكمة إلى وجه مشجع «مستفز»

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يوجه لكمة إلى وجه مشجع «مستفز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ النجم البرازيلي نيمار، بأنه تصرف بشكل «خاطئ»، من خلال توجيه لكمة الى وجه أحد مشجعي رين في المدرجات، بعد خسارة فريقه باريس سان جرمان بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.

وفي أشرطة مصوّرة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وهو يتجادل مع أحد مشجعي رين لدى توجهه مع زملائه إلى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب استاد «دو فرانس»، بعد خسارة النهائي بركلات الترجيح 5-6 (2-2).

وأظهرت الأشرطة نيمار وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وكتب نيمار في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع «إنستغرام»، «هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ»، في إشارة الى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.

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وفي الشريط الذي علق عليه نيمار، يمكن سماع المشجع وهو يوجه انتقادات على التوالي إلى لاعبي سان جرمان، الذين يمرون بجانبه لتسلم ميداليات المركز الثاني من المنصة، بدءاً من الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، إلى المدافع لايفان كوزاورا، وصولاً إلى الإيطالي ماركو فيراتي، الذي وصفه المشجع بـ«العنصري»، وختاماً مع نيمار الذي يسمع المشجع وهو يقول له «اذهب وتعلم لعب كرة القدم».

وعلق نادي باريس سان جرمان على الحادث ببيان اعتبر فيه أن الشخص المعني هو «صديق لأحد لاعبي رين ووجه إهانات الى كل اللاعبين»، من أجل «إثارة ضجة».

من جهتها، نقلت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية عن المشجع المعني، واسمه إدوار (28 عاماً)، نفيه توجيه إهانات للاعبين. وتابع: «لم أوجه إليه إهانة، قلت له فقط أنهم كانوا سيئين، هذه هي كرة القدم.. عندما وصل اللاعبون، فيراتي، بوفون، قلت لهم: أنتم سيئون».

وأشار إدوار إلى عزمه التقدم بشكوى بحق نيمار، بعدما تسبب له في «جرح بالشفة ونزيف من الأنف»، وهو ما لم يبدُ ظاهراً في الأشرطة المتداولة.

وفقد سان جرمان لقب مسابقة الكأس الذي يهيمن عليه منذ 2015، علما بأنه احتفظ في وقت سابق من الشهر الجاري، بلقب الدوري المحلي، الذي أحرزه للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم.