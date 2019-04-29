شكرا لقرائتكم خبر عن مصورو مباراة الزمالك والنجم الساحلي يتضامنون مع مصور المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تضامن مصورو مباراة الزمالك والنجم الساحلي، مع الزميل عبدالرحمن جمال، المصور بوحدة المالتيميديا بـ«المصري اليوم»، الذي تعرض لاعتداء على يد عدد من لاعبي الفريق الأبيض عقب هزيمتهم الأسبوع الماضي من فريق بيراميدز، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

واصطف 14 مصورًا من المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية واضعين كاميراتهم على أرض الملعب، في إشارة تضامنية مع الزميل، مؤكدين ضرورة إتاحة حرية العمل للمصورين ومنع الاعتداء عليهم.

ودعت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين إلى ضرورة مشاركة المصورين للتضامن مع الزميل خلال المباراة التي جمعت الزمالك والنجم الساحلي ضمن الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية.