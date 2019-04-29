شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي: 5500 متطوع لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تقدم 5 آلاف و500 شاب وفتاة، من مصر وبعض الجنسيات الإفريقية والأوروبية، للعمل كمتطوعين في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أنه تم بدء المقابلات الشخصية للمتطوعين المتقدمين للمشاركة، السبت، ويستمر إجراء المقابلات حتى الغد، في مركز التعليم المدنى في الجزيرة بالقاهرة، مشيرة إلى أن لجان المقابلات الشخصية من أساتذة الجامعات المتخصصين في اللغات الأجنبية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه الشخصى على تفقد لجان المقابلات الشخصية المنعقدة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة لمتابعة سير عمل اللجان لضمان تطبيق أقصى درجات الشفافية والمعايير في اختيار المتطوعين، في ظل الإقبال الكبير وتحقيق البطولة رقمًا قياسيًا كأكبر بطولة يتقدم لها شباب متطوع، متوقعًا ألا يكون ذلك هو الرقم القياسى الوحيد، وأن تحطم البطولة جميع الأرقام القياسية، سواء من حيث الإقبال الجماهيرى أو معدلات التهديف، وإضافة بطولة جديدة إلى مصر. وأوضح أن طريقة اختيار المتطوعين كانت عن طريق إطلاق اللجنة المنظمة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة من 21 حتى 26 إبريل الجارى، وأن الشروط تضمنت أن تتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية و35 عامًا، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة في مجال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية.

وأضاف أن طبيعة عمل المتطوعين تشمل مرافقة المنتخبات المشاركة والمساعدة في دخول وتنظيم الجماهير في جميع المجموعات وغيرها من الأعمال، وعقب انتهاء المقابلات الشخصية واختيار العناصر سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.