شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ميدالية عالمية وإفريقية تنعش الآمال بتحقيق إنجازات أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الإنجاز لا يتحقق صدفة، والتاريخ يسطر في صفحاته الإنجازات وليس الصراعات، وفى الوقت الذي تراجع فيه سقف التوقعات بالنسبة لحصد ميداليات أوليمبية في طوكيو، تفجرت ثمرة الجهد وطرحت تألقا وفرحة في عيون المصريين بـ21 ميدالية متنوعة، تحققت على مدار اليومين الماضيين في بطولات عالمية وإفريقية، جعلت الآمال تتجدد في تحقيق إنجاز أوليمبى بطوكيو وساهمت الإنجازات الأخيرة في زيادة الاهتمام والوعى الجماهيرى بأبطال الأوليمبياد وحرص عدد كبير من المشاهير والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على تهنئة أصحاب الإنجازات بعبارة «فرحتونا» والتأكيد على الشعور بالفخر وتجدد الآمال بأن الأمل باق لاعتلاء منصات التتويج العالمية وعزف السلام الوطنى في أوليمبياد طوكيو.

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والبداية كانت مع الرباع الأوليمبي محمد إيهاب، الذي حصد 3 ذهبيات في منافسات ٨١ كجم في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ حيث استطاع بطل العالم، رفع ١٦٠ كجم في الخطف، ١٩١ كجم في الكلين و٣٥١ كجم في المجموع. كما حصل زميله أحمد السيد، على فضية وبرونزيتين رفع ١٤٤ كجم في الخطف، وفضية الكلين استطاع رفع ١٨٥ كجم ليحصل على مجموع ٢٨١ كجم، ولم تكن سيدات الأثقال أقل إنجازا، حيث استطاعت الرباعة إسراء راشد، الفوز بـ 2 ميدالية ذهبية وفضية، بعد أن استطاعت رفع 98 كجم في الخطف وتكسر الرقم الإفريقى وميدالية فضية في الكلين بعد رفع 110 كجم، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالى 208 كجم وجاءت نعمة فهمى في المركز الثانى بعد أن استطاعت رفع 91 كجم في الخطف، وتحصل على الميدالية الذهبية بعد رفع 111 كجم في الكلين، لتحصل على إجمالى 202 كجم.

ورسمت كرة الماء، البسمة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة الماء ناشئين، بعد الفوز على جنوب إفريقيا، وكتب منتخب الجودو، النهاية السعيدة، بالفوز بكأس بطولة إفريقيا للجودو بجنوب إفريقيا برصيد 8 ميداليات والتأهل لبطولة العالم في ألمانيا والتى ستقام في يوليو ٢٠١٩، وضمن حاتم عبدالآخر، لاعب منتخب مصر للجودو، لاعب نادى الجزيرة التأهل لأولمبياد طوكيو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية. كما توج منتخب كرة الطائرة الشاطئية، سيدات بذهبية بطولة إفريقيا في نيجيريا بعد الفوز على موريشيوس في النهائى. وفى منافسات القوس والسهم حقق الثنائى ميرا الشماع ويوسف طلبة المركز الثالث ببطولة كأس فيرونيكا بسلوفينيا بعد الفوز على زوجى سلوفاكيا في مباراة تحديد المراكز. كما فازت رنيم الوليلى، المصنفة الأولى في الاسكواش ببطولة الجونة الدولية.

من جانبه، أعرب محمد إيهاب، عن سعادته بتربعه عالميا وإفريقيا مشيرا إلى أن الأمور تحسنت كثيرا في إعداده بعد تدخل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودعمه لرعاية القطاع الخاص للأبطال، وأكد أن مطلبه الوحيد فقط أن يحصل على حقه في المكافات، في 10 ميداليات، حققها في بطولات مختلفة ووعد بتحقيق ميدالية أوليمبية جديدة، فيما وعدت إسراء راشد بدخول التاريخ كأول سيدة تحقق ذهبية في الأوليمبياد.