شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يرفض التراجع عن غرامة «استهتار» سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الجهاز الفنى في الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان تدريباته استعدادا لمباراته مع النجوم والمحدد لها غدا الثلاثاء في إطار منافسات الأسبوع 31 الدورى الممتاز.

وركز طولان على رفع معدلات اللياقة البدنية بخلاف تنفيذ العديد من الجمل الهجومية. وشهد المران الأخير جلسة جمعت بين الثلاثى هشام حسن نائب رئيس النادى وإبراهيم شعبان وأحمد فؤاد عضوى المجلس مع حلمى طولان المدير الفنى أكدوا له دعم الإدارة بشكل كامل للجهاز ورصد مكافآت مالية خاصة للاعبين في حالة الفوز على النجوم في اللقاء المقبل وحسم بطاقة البقاء في الدورى.

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من ناحية أخرى، وفى محاولة من الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لفرض الالتزام داخل صفوف الفريق، رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رفع الغرامة المالية الموقعة على الإيفوارى رزاق سيسيه، وقدرها 50 ألف جنيه عقابا له على إهداره فرصة سهلة لإنهاء لقاء فريقه أمام مصر المقاصة في آخر مباريات الفريق بالدورى، وهو الأمر الذي اعتبره حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد بمثابة استهتار من اللاعب ورفض كل محاولات إثنائه عن قرار فرض العقوبة المالية على سيسيه، في محاولة منه لتوجيه رسالة إلى اللاعبين بعدم الاستهتار وإهدار الفرص السهلة، ولاسيما في ظل سعى الفريق لحصد النقاط والاطمئنان على البقاء بالمسابقة، فيما ترددت أنباء مؤخرا حول تغريم الغينى تونى سيلفا أيضا بسبب الدلع في التأهيل من الإصابة وعدم الالتزام بالبرنامج التدريبى.

على الصعيد الفنى، شهدت الساعات الأخيرة مفاضلة من الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان بين اللعب برأسى حربة هما خالد قمر ومحمد ناجى جدو، والاكتفاء بمهاجم واحد فقط والدفع بـ 3 لاعبين من الخلف من بين عمار حمدى ورزاق سيسيه وخالد الغندور وتونى سيلفا.

وفى نفس السياق، أكد وليد صلاح مدير الكرة بنادى الاتحاد أن الجهاز الفنى حرص على الدخول في معسكر مبكر لفرض المزيد من التركيز قبل مواجهة الغد مع النجوم.

وحول ما يتردد عن بعض التعاقدات الجديدة، قال إن الجهاز الفنى أغلق كل الملفات الآن وحتى انتهاء مباراة النجوم، مضيفا أن الإفصاح عن أي مفاوضات الآن ليس في مصلحة النادى.