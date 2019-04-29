شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد تأجيل مواجهة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر حازم إمام، قائد الفريق الكروى الأول، إلى ألمانيا، للاطمئنان على إصابته التي لحقت به في الفترة الأخيرة وغاب على إثرها عن عديد مباريات القلعة البيضاء سواء في الدورى الممتاز أو بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك يرغبون في سفر اللاعب بسبب كثرة إصاباته التي يتعرض لها منذ بداية الموسم، حيث يعانى الفريق من نقص في الجبهة اليمنى لاسيما في حال إيقاف أو إصابة الدولى التونسى حمدى النقاز، خاصة أن الفريق الأبيض سيكون على موعد مع مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق يواصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، برنامجه التأهيلى في ألمانيا من أجل الاستعداد للعودة خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون جاهزا تماما عقب بطولة كأس أمم إفريقيا عقب إجرائه عملية تنقيب في الركبة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

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في سياق آخر، يرفض مسئولو النادى فكرة التخلى عن خدمات محمد حسن، لاعب وسط الفريق، في ظل عدم مشاركته هذا الموسم منذ انضمامه من صفوف فريق وادى دجلة في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يشارك سوى لدقائق معدودة مع القلعة البيضاء، في ظل اعتماد جروس على الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في وسط الملعب إلى جانب مشاركة محمود عبدالعزيز.

وكان اللاعب قد طلب الخروج على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، ولكن تمسك مسؤولو النادى باستمراره داخل صفوف الفريق نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية العالية، كما أن الفريق في احتياج جميع اللاعبين بسبب المشاركة في بطولات الدورى الممتاز والكونفدرالية وكأس مصر.

على جانب آخر، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بعد قرار لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى، إلى يوم 15 من شهر مايو المقبل، وكان المدير الفنى السويسرى يخشى من تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد قبل مباراة الإياب أمام النجم الساحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل.

ويبدأ الفريق الأبيض استعداداته لمباراة العودة أمام النجم الساحلى، حيث منح المدير الفنى اللاعبين راحة من تدريبات اليوم، عقب مواجهة الأمس أمام الفريق الساحلى، وينتظر اللاعبون موقعة صعبة وأجواء مشتعلة في سوسة، ويرغب جروس في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل وتصحيح أخطاء مباراة الذهاب والتحضير بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة في تونس.

وبدأ الجهاز الطبى تجهيز الثنائى المهاجم المغربى خالد بوطيب لمباراة العودة، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.