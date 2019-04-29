شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مبكرًا رحلة البحث عن صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أحمد سامى، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش، ضمن اهتمامات الجهاز الفنى للنادى الأهلى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعدما بدأ مسؤولو النادى التفكير في الانتقالات الصيفية واتخاذ خطوات حاسمة لضمان نجاح المفاوضات، وتم ترشيح سامى، من جانب محمد يوسف، المدير العام، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، خاصة أن الأهلى دخل أكثر من مرة في مفاوضات مع اللاعب منذ أن كان ضمن صفوف مصر المقاصة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لاسارتى سيراقب أحمد سامى خلال مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش والتى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل، من أجل الحكم على مستواه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع مسؤولى الجيش للتعاقد مع اللاعب، الذي أبدى ترحيبه بارتداء الفانلة الحمراء رافضًا العروض التي تلقاها مؤخرًا على رأسها من نادى الزمالك.

في الإطار ذاته أنهى مسؤولو النادى جميع التفاصيل المادية لثنائى الإسماعيلى كريم بامبو ومحمود متولى، بعدما حصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على توقيعهما خلال الأيام الماضية، كما رشح مارتن لاسارتى مهاجما أجنبيا، للتعاقد معه حال الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب.

من جهة أخرى، يواصل الفريق الأول تدريباته اليوم «الاثنين» استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدورى العام.

كان الأهلى قد استأنف تدريباته السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، عقب الفوز على المصرى مساء الخميس الماضى بهدفين دون رد في الدورى.

فيما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية شريف إكرامى، بعد مشاركته في المران وتعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

وقال الجهاز الفنى إن اللاعب أصبح لائقًا بعد الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة في تدريبات الفريق السبت.

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وأوضح أن تعافى شريف إكرامى من إصابته مع انتهاء إيقاف محمد الشناوى، فضلا عن الحالة الجيدة التي ظهر بها على لطفى في مباراة المصرى الأخيرة، وكلها أمور تأتى في صالح الفريق بشكل عام، مع إعلان جاهزية الحراس الثلاثة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

كما أكد ليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية، جاهزية محمد هانى، بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية الأحد.

وعقد إليخاندرو جلسة خاصة مع اللاعب، من أجل الاطمئنان على تعافيه تمامًا من آلام الإجهاد في العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل مباراة بيراميدز بالدورى، وغاب عنها بسبب الإيقاف.

والوضع نفسه، لحسين الشحات، الذي انتظم في المران الجماعى «الأحد» بعدما اكتفى بأداء تدريبات خفيفة في الجيم السبت الماضى، بسبب إصابته بالإجهاد العضلى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، صعوبة مباراة طلائع الجيش، وأضاف: «نحترم فريق طلائع الجيش، وجميع المباريات أصبحت صعبة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر المسابقة من خط النهاية».

وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلى.

وقال عبدالحفيظ: «كل مباراة نحقق فيها هدفنا بحصد النقاط الثلاث تصبح خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن اللقب، خاصة أن كل نقطة باتت (غالية) جدًا في صراع المنافسة على الدورى مع بقاء 7 مباريات فقط قبل إسدال الستار على الدورى».

وأضاف مدير الكرة بالأهلى: «نثق بشدة في كل اللاعبين لمواصلة الانتصارات في الدورى؛ من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الحفاظ على اللقب».