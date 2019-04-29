شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي بـ«لقاء الجبابرة» بين صلاح وميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوما بعد يوم تسيطر المواجهة التاريخية والمرتقبة بين برشلونة وليفربول على حديث وسائل الإعلام العالمية خاصة الإنجليزية والإسبانية وتتجه كل الأنظار، الأربعاء المقبل، إلى ملعب كامب نو لترقب مواجهة العيار الثقيل بين «الريدز» و«البارسا» في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

ورغم أهمية اللقاء إلا أن هناك مواجهة من نوع خاص بين البرغوث الأرجنتينى ميسى والفرعون المصرى صلاح ومدى قدرة كل منهما على إثبات جدارته في قيادة فريقه إلى النهائى الأوروبى وانقسم نجوم العالم حول قدرة صلاح على صناعة الفارق ووقف خطورة ميسى، وقال جارسيا أسطورة نجم ليفربول السابق في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: «صلاح يمتلك جودة استثنائية، سمعت أناسا يقارنونه بليونيل ميسى وهو سريع ومهارى ويستحق المقارنة مع ميسى ورنالدو وأبرزت صحيفة «سبورت» الكتالونية، المواجهة ووصفتها بأنها قنبلة كروية بمثابة نهائى مبكر، وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يملك ثلاثياً خطيرا، وهم: مانى وصلاح وفيرمينو ويستعدون بقوة من أجل المواجهة النارية في «كامب نو»، بينما يملك الفريق الكتالونى سحر ميسى الذي يبهر العالم بمهارته وأهدافه التي لا مثيل لها على الإطلاق.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة «ديلى ستار»، إن ليفربول يجب عليه من الآن تجهيز خطة لإيقاف مهارات البرغوث الأرجنتينى، مشيرة إلى أن فان دايك لن تكون أمامه مهمة سوى «ميسى» من أجل محاولة الوصول إلى النهائى للمرة الثانية على التوالى.

«المصرى اليوم» ترصد رقميا إنجازات صلاح وميسى الموسم الحالى حيث استطاع «ليو» المساهمة في 58 هدفاً للبارسا في الموسم الجارى، بواقع تسجيل 46 هدفاً وصناعة 22 لزملائه وذلك خلال 45 مباراة على مدار الموسم ببطولة الليجا الإسبانية وكأس الملك ودورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى السوبر الإسبانى. بينما تمكن المصرى محمد صلاح من المساهمة في 38 هدفاً بالموسم الجارى مع ليفربول خلال 48 مباراة، بتسجيل 25 هدفاً وعمل 13 «أسيست» بمنافسات الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزى.

ويعتلى ميسى قائمة هدافى الدورى الإسبانى عن جدارة برصيد 34 هدفاً وبفارق 13 هدفاً عن كريم بنزيما الفرنسى نجم ريال مدريد، وأقرب منافسيه، وهو الحال نفسه لمحمد صلاح الذي يتزعم قائمة هدافى البريميرليج بـ 21 هدفاً وبفارق هدف وحيد عن زميله بصفوف ليفربول ساديو مانى.

صلاح يتفوق على ميسى في اللعب النظيف، إذ حصل المصرى على بطاقتين باللون الأصفر فقط خلال مشاركاته مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، بينما حصل ميسى على 3 بطاقات صفراء.

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وبعيدا عن المقارنة رقميا بين ميسى وصلاح يأمل الفرعون المصرى في تكريس العقدة الحمراء بتفوق ليفربول على برشلونة.

ليفربول يتفوق تاريخياً على برشلونة، خلال 9 مواجهات سابقة جمعت الطرفين على المستوى القارى في بطولات الأندية الأوروبية.

وحقق ليفربول الفوز في 4 مباريات على حساب العملاق الكتالونى بينما خسر في مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات أخرى.

وتعود المواجهة الأولى لعام 1976 ونصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الأوروبى، حيث فاز ليفربول في لقاء كامب نو بهدف نظيف وحسم التعادل الإيجابى لقاء العودة بإنجلترا بنتيجة 1- 1، وصعد ليفربول للنهائى.

ويتجدد اللقاء بين الكبيرين في منافسات نصف نهائى كأس الاتحاد الأوروبى نسخة 2001 ويتعادلان سلبياً في إسبانيا وينتصر الريدز في إنجلترا بهدف دون رد، ويبلغ الريدز النهائى مجدداً على حساب عملاق إسبانيا.

بطولة دورى أبطال أوروبا نسخة 2001- 2002 تشهد مواجهتين جديدتين بين برشلونة وليفربول ويحسم الكتالونى لقاء إنجلترا بنتيجة 3/1 ويحسم التعادل السلبى لقاء كامب نو، وذلك خلال مرحلة المجموعات للمسابقة.

يتجدد الموعد ببطولة دورى أبطال أوروبا 2006- 2007 ويفوز ليفربول في كامب نو من جديد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.