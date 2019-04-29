شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إنهاء الدوري الممتاز قبل أمم إفريقيا.. ومباراة الزمالك والإنتاج 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، إنهاء بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر.

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وقرر المجلس إنهاء الدوري يوم 3 يونيو من العام الجاري حتى يتمكن المنتخب الوطني من الاستعداد لخوض غمار بطولة الأمم الإفريقية.

فيما حددت لجنة المسابقات يوم 15 مايو الجاري لإقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المؤجلة من الأسبوع 31 من الدوري.

ووافق المجلس على خوض مباراة ودية للمنتخب الأوليمبي مع نظيره الفلسطيني يوم 15 مايو المقبل برام الله، وينتظر المجلس الموافقة الأمنية.