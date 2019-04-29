شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من عدم الإعلان الرسمي ..محمد صلاح يهنئ فان دايك بجائزة لاعب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرص الدولى المصرى محمد صلاح على تهنئة الهولندى العملاق فيرجيل فان دايك زميله فى صفوف ليفربول، اليوم الأحد، بتتويجه أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الجارى، المقدمة من رابطة المحترفين. ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يظهر فيها خلال تحيته لفان دايك احتفالًا بأحد أهداف الفرعون معلقًا: "مبروك أيها الرجل الكبير، كنت تستحقها، لاعب العام فى الدورى الإنجليزى". ولم يتم الإعلان الرسمي من جانب رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين عن صاحب الجائزة حتى الأن.

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