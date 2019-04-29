ليفربول يواصل الهيمنة على أفضل لاعب فى إنجلترا.. صلاح يسلم فان ديك

واصل فريق ليفربول سيطرته على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي للعام الثانى على التوالى، بعد تتويج المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك بالجائزة مساء الأحد.

وكان النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، قد توج بالجائزة الموسم الماضى، بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الريدز فى موسمه الأول بعد انضمامه من روما الإيطالى.

وتسلم فان ديك جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزى، والتى تقدمها رابطة أندية المحترفين الإنجليزية، خلال الحفل السنوى الذى أقيم مساء اليوم.

ويعد المدافع الهولندى صاحب الـ27 عاما الأغلى فى تاريخ كرة القدم بعد انضمامه لفريق الريدز فى يناير 2018 من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

وأصبح فان ديك أحد العناصر الرئيسية فى تشكيل ليفربول تحت قيادة المدرب الالمانى يورجن كلوب، والذى نجح فى تقوية خط دفاع الفريق، الذى كان يعانى من أخطاء كثيرة قبل انضمامه.