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رسميا.. فان دايك لاعب العام في إنجلترا

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توج الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ، بجائزة لاعب العام في والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة المحترفين، عن تتويج فان دايك، في حفل أقامته في لندن، كشفت خلاله عن بقية الجوائز "لاعبة العام، وتشكيل العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشامبيون شيب".

وتنافس فان دايك مع 5 لاعبين آخرين مرشحين ضمن القائمة المختصرة لنيل الجائزة وهم زميله ساديو مانى نجم ليفربول، وإيدين هازارد لاعب ، وثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وسيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا.

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وحصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة لاعب العام الموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه لم يدخل القائمة المختصرة هذا الموسم.

ولعب فيرجل فان دايك دورًا هامًا في منافسة ليفربول الموسم الحالي على لقب الدوري الانجليزي والتأهل لنصف نهائي .

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ92 نقطة، قبل جولتين من النهاية، فيما من المقرر أن يلتقي الريدز أمام هذا الأسبوع في نصف نهائي دوري الأبطال.

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