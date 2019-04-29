راكيتيتش: أريد البقاء في برشلونة

أعرب الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن رغبته في البقاء في كامب نو الموسم المقبل.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية": "لا أريد أن أكون في أي مكان آخر".

وأضاف "آمل أن يتفق معي النادي والمدرب والمشجعين.. آمل أن يخبروني أنني سأبقى هنا لمدة 3 سنوات أخرى".

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وأكمل راكيتيتش: "أتمنى أن أستمر هنا 3 سنوات أخرى، وأن أؤكد ذلك بعد التجديد".

وأجاب الكرواتي عن نيته إذا لم تتوافق رغبته مع النادي، قائلًا: "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لكنني هادئ للغاية بشأن كل شيء".

وانضم راكيتيتش لبرشلونة قادمًا من إشبيلية عام 2014، ونجح في تحقيق 4 ألقاب دوري من أصل 5.