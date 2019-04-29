رقم سلبي غير مسبوق لزيدان مع ريال مدريد

حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رقما سلبيًا لأول مرة في مسيرته التدريبية مع الميرينجي، خلال مواجهة رايو فايكانو، اليوم الأحد، التي خسرها فريقه بهدف دون رد، لحساب الجولة الـ35 من الليجا.

فقد ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ريال مدريد فشل في التسجيل خلال مباراتين متتاليتين، في كل المسابقات، لأول مرة تحت قيادة زيدان كمدير فني.

وكان الفريق الملكي قد سقط في فخ التعادل السلبي، ضد خيتافي بالجولة الماضية من الليجا.

وبهذا الانتصار، رفع رايو فايكانو رصيده إلى النقطة 31، ليقفز للمركز الـ19 في جدول ترتيب الليجا، بعدما كان في ذيل المسابقة، بينما تجمد رصيد الريال عند 65 نقطة، في المركز الثالث.