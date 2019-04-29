صلاح يهنئ فان ديك بجائزة لاعب الموسم

قدم نجم ليفربول محمد صلاح، التهنئة لزميله فيرجيل فان ديك بمناسبة فوزه بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج برأي اللاعبين المحترفين، قبل انطلاق الحفل اليوم الأحد، بالعاصمة البريطانية لندن.

وكشفت صور مُسربة قبل ساعة من انطلاق الحفل، عن فوز فان ديك بالجائزة، متفوقا على المرشحين الآخرين، وهم لاعب ليفربول ساديو ماني، ولاعبو مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، ونجم تشيلسي إيدين هازارد.

ونشر صلاح صورة له مع فان ديك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "تهانينا أيها الرجل الكبير، جائزة مستحقة، لاعب العام برأي اللاعبين المحترفين".

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وكان صلاح قد فاز بجائزة الموسم الماضي، بعدما توج هدافا للمسابقة برصيد 32 هدفا، وذلك في موسمه الأول مع فريق ليفربول.

وقدم فان ديك موسما استثنائيا مع ليفربول الذي تحسن دفاعه كثيرًا بقدوم المدافع الهولندي من ساوثهامبتون في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.