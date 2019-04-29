كورتوا يتصدر قائمة سلبية لحراس الليجا

أنهى رايو فاليكانو الشوط الأول ضد ريال مدريد، متقدما بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وسجل إمباربا هدف رايو فاليكانو في الدقيقة 23، من ركلة جزاء، بعد تدخل فاييخو مدافع ريال مدريد على جويرا في منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كورتوا حارس مرمى ريال مدريد واجه ركلات جزاء دون التصدي لأي منها أكثر من أي حارس آخر في الليجا، وهم 8 ركلات استقبلت شباكه 7 أهداف وتم إهدار ركلة وحيدة.

وأشارت الشبكة، إلى أن ريال مدريد استقبل في شباكه 7 أهداف من ركلات جزاء في الليجا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البطولة، لأول مرة منذ موسم 2005-2006.