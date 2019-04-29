الزمالك يفلت بانتصار شاق على النجم في نصف نهائي الكونفيدرالية

اقتنص فريق الزمالك المصري فوزاً صعباً من ضيفه النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-0) ، اليوم الأحد ، باستاد برج العرب بالإسكندرية في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
سجل هدف المباراة المهاجم محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 37 ، ويبقى الحسم في موقعة الإياب في تونس يوم الأحد المقبل.
المباراة في مجملها كانت تكتيكية وحافلة بالندية والمجهود البدني بين لاعبي الفريقين مع لمسات تكتيكية من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك والفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي وتأثر الفريقان بالتراجع البدني وضغط المباريات في الفترة الأخيرة من المباراة.
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