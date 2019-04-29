دي ليخت يثير الجدل حول مستقبله

اثار ماتياس دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي الجدل حول مستقبله، بعدما صرح بأنه لم يحسم قراره بخصوص وجهته المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.

وبرز المدافع الشاب ذو الـ 19 عامًا بشكل ملفت بقميص فريق العاصمة الهولندية، وأصبح هدفًا لعمالقة الكرة الأوروبية، وأبرزهم برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وقال دي ليخت ردًا على أسئلة بعض متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لا أعتقد أن ناديًا سيدفع أموالًا أكثر من التي دُفعت للحصول على خدمات فرانكي (دي يونج) للتعاقد معي، في العادة مثل تلك الأموال تُدفع للتعاقد مع لاعبي خط الوسط."

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وتعاقد برشلونة مع فرانكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، على أن ينتقل للاعب للنادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.

وواصل دي ليخت رده على أسئلة متابعيه قائلًا: "ليست لدي أدنى فكرة عن الانتقال، الأمر يعود لأياكس، لست أنا من سيحدد" وقال ردًا على سؤال آخر: "لم أختر أي وجهة، ليست لدي أدنى فكرة عن الأمر، أركز مع فريقي حتى نهاية الموسم."

ويقدم دي ليخت مستويات رائعة مع فريقه الهولندي، ساهمت في تفجيره أبرز مفاجآت الكرة الأوروبية خلال الموسم الجاري، حيث أطاح بفريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من منافسات دوري أبطال أوروبا، وينتظر مواجهو توتنهام هوتسبر الإنجليزي في الدور نصف النهائي.