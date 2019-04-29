ريال مدريد يخسر من رايو فايكانو وتستمر المعاناة

فاز رايكو فايكانو بنتيجة 1-0 على ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت المفريقين ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني التي أقيمت ايوم الأحد على استاد كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

ودخل ريال مدريد المباراة بهدف تجربة مزيد من اللاعبين، ولم يكن لديه الرغبة الحقيقية في تحقيق الانتصار في ظل ضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحسم برشلونة للقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

أما فايكانو فقد حقق الانتصار على ريال مدريد ليغادر به قاع جدول الترتيب واستطاع أن يرفع رصيده إلى 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المركز الـ17 الذي يضمن البقاء في الليجا، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة.

أحرز إيمبامبا هدف المباراة الوحيد لصالح رايو فايكانو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم ضد فايخو بعدما عاد إلى مراجعة اللقطة عن طريق حكم الفيديو المساعد.

وبات أمام أتلتيكو مدريد نقطة واحدة من أجل حسم المركز الثاني بعدما توقف رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة، فيما يمتلك الأتليتي 74 نقطة.