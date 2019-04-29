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بالصورة.. صحفية إنجليزية تعلن عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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أبرزت صحيفة إنجليزية صورة مسربة لـ نجم دفاع فان دايك وهو يحمل جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في بإختيار رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن اللاعب الذي سيفوز بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو فان دايك، ونشرت صورة له وهو يحمل الجائزة وذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان عن الفائز.

 

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كما أضاف الصحفية الإنجليزين أن رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي سيكون في المركز الثاني بين الـ6 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقبل أيام كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا عن قائمة نهائية تضم 6 لاعبين، مرشحين للتتويج بلقب الأفضل، ليس من بينهم حامل الجائزة الموسم الماضي محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتضم القائمة 6 لاعبين بجانب صخرة دفاع منتخب هولندا، فان دايك زميله في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، و3 لاعبين من مانشستر سيتي متصدر البطولة هم رحيم سترلنج وسيرخيو أغويرو وبيرناردو سيلفا، إلى جانب إيدن هازارد نجم تشلسي.

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