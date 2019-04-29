شكرا لقرائتكم 1/0 والعودة فى سوسة.. الزمالك يهزم النجم الساحلى بهدف عالمى لكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز نادى الزمالك على نظيرة النجم الساحلى بهدف دون رد سجله كهربا، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل فى سوسة بتونس لحسم بطاقة التأهل لدور النهائى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما بدأ النجم الساحلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى حراسة المرمى، صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة فى خط الدفاع، كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى فى خط الوسط، حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى فى خط الهجوم".

ويخوض الزمالك مباراة العودة يوم الاحد القادم فى تونس على ملعب سوسة فى دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية

1 : بداية المباراة التى تجمع بين الزمالك و النجم الساحلى

2 : انحصار اللعب فى منطقة وسط الملعب

3 : وقوع لاعب النجم الساحلى امام منطقة جزاء الزمالك

4: هجمة خطيرة للزمالك ولكن دفاع النجم ينقذ الكرة

5 : ظغط متواصل من لاعبى الزمالك على النجم فى خط وسط الفريق التونسى

6 : كرة طويلة من طارق حامد فى جبهه حمدى النقازولكن تنتهى بخطا للنجم الساحلى

8 : ظغط من لاعبى الزمالك على النجم فى منطقه جزاء النجم

9 : خطا للنجم على حدود منطقه جزاء الزمالك وتم التفيذ ولكن تمر بسلام بجانب القائم

10: هجمة خطيرة للزمالك ولكن يضيع اوباما امام مرمى النجم

11: ركله ركنية للنجم الساحلى من جهة اليسار

12: تسديدة صاروخية من لاعب النجم ولكن اعلى مرمى الزمالك

14: خطا على محمود كهربا فى منطقة دفاع النجم الساحلى

15: ربع ساعه تمر بدون أهداف فى مباراة النجم الساحلى و الزمالك

17 : تمريرات عشوائية من لاعبى الفريقين

18 هجمة خطيرة للزمالك ولكن ينقذ حارس النجم الهدف الأول فى فريقة

19: هجمات خطيرة للزمالك ولكن تمر بسلام على مرمى الزمالك

20 : سيطرة من لاعلى النجم على الكرة فى منطقة خط الوسط

21 : رمية تماس للنجم الساحلى من جهه اليسار

22 :ضغط كبير على لاعبى الزمالك من النجم الساحلى لتسجيل الهدف الأول

23 : تسلسل على لاعب النجم قبل تسجيل الهدف الاول

24 : هجمات متالتية للزمالك على مرمى النجم

25 : رمية تماس للنجم الساحلى من جهه اليسار

26 : ركنيه للنجم ولكن يشدد لاعبى الزمالك

27 : راسية خطيرة من لاعب النجم بعد ركنية ولكن تمر بسلام

29 : ضغط من لاعبى النجم على الزمالك حتى يسجلو الهدف الأول لهم

30 : نصف ساعة تمر بدون أهداف بين الزمالك و النجم

32 خطا للاعبى الزمالك فى منصف منطقة الملعب

33 : محمود عبد العزيز يهدر الهدف الأول للزمالك امام مرمى النجم

35 : جووووووووووووول الأول للزمالك عن طريق كهربا بعد تصويبة صاروخية

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37 : هدوء فى المباراة بعد تسجيل الهدف الاول للزمالك

39 : هجمات خطيرة للنجم على مرمى الزمالك لتسجيل هدف التعادل لكن تفشل

41 : تسديدة خطيرة من زيزو ولكن تمر بجانب القام

42 : انحصار اللعب فى خط وسط الملعب من لاعبى الفريقين

43: تمريرات عشوائية من لاعبى الفريقين

44 : خطا لحمدى النقاز من جهة اليسار بعد تتدخل خطير من لاعب النجم

45 : انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك و النجم

46 : بداية الشوط الثانى من المباراة

47 : انحصار اللعب فى وسط ملعب المباراة بين الفريقين

49 : ركله ركنيه للنجم الساحلى من جهة عبد الله جمعه

50 : تسلل على لاعب الزمالك ليحرم الزمالك من اضافة الهدف الثانى

51 : سقوط عمر السعيد بعد تتدخل لاعب النجم فى منقطة جزاء الفريق التونسى

52: لاعب النجم يهدر كرة التعادل بعد خطا محمود علاء

55 : كهربا ينقذ الزمالك من الهدف الأول للنجم بتشتيت الكرة لركلة ركنية

56 : ضغط من لاعبى النجم على الزمالك لتسجيل الهدف الاول

57 : الونش ينقذ الزمالك من انفراد للاعب النجم

58 : توقف اللعب لسقوط لاعب الزمالك بعد تتدخل مع لاعب النجم

60 : هدوء فى اللعب بين الفريقين

61 : جنش ينقذ الهدف الأول فى مرمى الزمالك بعد راسية خطيرة من لاعب النجم لتتحول الى ركلة ركنية

68: هجمة للاعبى الزمالك لكن دفاع النجم ينقذ الكرة

69 : حارس النجم ينقذ الهدف الثانى للزمالك فى مرمى فريق

72 : لاعب النجم يهدر انفراد تام بجنش حارس الزمالك ينقذ الموقف بالخروج

77: نزول محمد ابراهيم بدلا من محمود كهربا ليكون التغير الأول للزمالك

78 : سيطرة من لاعبى النجم الساحلى على مجرى المباراة

79 : سقوط لاعب النجم الساحلى بعد تتدخل محمود علاء و حمدى النقاز

80 : توقف اللعب بعد سقوط لاعب النجم الساحلى

83 مشاجرة مع لاعبى الفريقين لخروج الكرة من لاعبى الزمالك

85: هجمات من لاعبى النجم على مرمى الزمالك ولكن تفشل فى التسجيل لهدف التعادل

86 : نزول حميد احداد بدلا من اوباما

87 : خطا للاعبى النجم من جهة اليسار بعد تتدخل خطا من حمدى النقاز

88 :ركنه ركنية لنجم الساحلى ولكن تمر باعلى العارضة

90 : ثلاث دقائق بدل ضائع يشهر بهم الحكم الرابع

93 انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف