موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

يواجه فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية، في مباراة مرتقبة سينتظرها الجميع، حيث يبحث كلا الفريقين عن اللتويج باللقب الإفريقي الغالي.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وستقام على ملعب "سوسة" معقل الفريق التونسي، لذلك فمن المنتظر أن تكون المباراة صعبة للغاية على كلا الفريقان، خاصة أن كل منهما لديه خبرات كبيرة في بطولات إفريقيا.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية وكان نادي الزمالك قد حقق الانتصار خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب، بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا بعدما استلم تمريرة زميله عمر السعيد داخل منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في الشباك.

وسيحاول الزمالك أن يحرز أهدافاً على الأراضي التونسية خلال مباراة العودة حتى يصعب الأمور على النجم الساحلي، أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل السلبي من أجل التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

بينما سيحاول النجم الساحلي تحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل إقصاء الفريق الأبيض وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.





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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك القادمة، ويبحث فريق الزمالك عن التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن جماهير الفريق الأبيض تعقد آمالاً كبيرة للغاية على هذا اللقب، إلى جانب لقب بطولة الدوري الذي يشهد منافسة شرسة أيضاً هذا الموسم بين الثلاثي الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

وظهر الزمالك في بداية دور المجموعات بالكونفدرالية بشكل سيئ للغاية، حيث تعرض للهزيمة من فريق جورماهيا الكيني برباعية، ثم تعادل مع فريق نصر حين داي الجزائري 1-1، بل أنه تعادل أيضاً مع فريق بترو أتليتكو الانجولي لتتعقد الأمور بشكل كبير للغاية، ويصبح الفريق الأبيض خارج البطولة بشكل كبير.





موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك القادمة، إلا أن بعدها نجح الفريق الأبيض في أن ينتفض بقوة حيث استطاع أن يحقق الانتصار على فريق بترو أتليتكو خلال مباراة الاياب، ثم ينتصر على فريق جورماهيا برباعية، قبل أن يحتتم منافسات دور المجموعات بتعادل جعله يتأهل للدور المقبل المجموعة وهو في الصدارة.

ليتزايد أمل الجماهير البيضاء في تحقيق بطولة غالية للغاية، خاصة أن الفريق سيتوج بها للمرة الأولى في تاريخه.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية وفي الدور ربع النهائي واجه الفريق الأبيض نظيره المغربي حسنية أغادير في مواجهة عربية صعبة للغاية، حيث استطاع الفريق الأبيض أن يخرج بتعادل جيد من الأراضي المغربية، ثم يحقق الانتصار هنا على ملعب "السويس" بهدف نظيف.

وأحرز هدف الزمالك وقتها اللاعب إبراهيم حسن، في مباراة شهدت أحداث متوترة للغاية بعدما تم الغاء هدفاً لكل فريق، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وقتها.