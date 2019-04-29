شكرا لقرائتكم جروس: مباراة النجم فى سوسة ستكون شرسة وهذا سر تغيير كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إن مباراة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية كانت قوية وشدد على إنه راض عن أداء اللاعبين خاصة فى الشوط الأول.

أضاف كريستيان جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة قائلا:"هناك مواجهة قوية فى تونس ولابد من التجهيز لها جيدا وأشكر الجماهير على تواجدهم ومساندتهم فى اللقاء".

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وقال المدير الفني للزمالك:"كهربا قدم مباراة رائعة وتم استبداله بسبب تفوق النجم من الناحية اليسرى وكان لابد من الدفع بلاعب جاهز بدنيا، في حين أن أيمن حفني لاعب مهم وسيكون له دور كبير مع الفريق فى الفترة المقبلة".

وشدد المدير الفنى للزمالك فى ختام تصريحاته على أن التغييرات ليست ثابتة أو مكررة ولكنها وفقا لظروف كل مباراة، هناك معركة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا وبشكر الجمهور على تواجدهم.

فى سياق متصل قرر جروس، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدً الاثنين، بعد الفوز على النجم الساحلي، بهدف دون رد، ومن المقرر أن يعود الزمالك لتدريباته الجماعية، بعد غد الثلاثاء، استعدادا لمباراة العودة أمام النجم الساحلى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس.