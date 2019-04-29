شكرا لقرائتكم الطرابلسى: فوز الزمالك على النجم الساحلى خادع وفخ للفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد التونسى حاتم الطرابلسى محلل قنوات بىن سبورت أن فوز الزمالك على النجم الساحلى بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية نتيجة خادعة للفريقين.
قال الطرابلسى خلال الاستديو التحليلى للمباراة أن فوز الزمالك بهدف نظيف فخ للفريقين ولابد من أن يكون التركيز عالى من جانب لاعبى ليتوال فى لقاء الإياب.
أوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن غياب كريم العريبى عن تشكيلة النجم الساحلى هو سبب تراجع أداء النجم الهجومى ضد الزمالك.
أضاف أن النجم الساحلى كان قادرا على التسجيل فى المباراة ولكن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة على مدار اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الطرابلسى: فوز الزمالك على النجم الساحلى خادع وفخ للفريقين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.