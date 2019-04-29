شكرا لقرائتكم الطرابلسى: فوز الزمالك على النجم الساحلى خادع وفخ للفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى حاتم الطرابلسى محلل قنوات بىن سبورت أن فوز الزمالك على النجم الساحلى بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية نتيجة خادعة للفريقين.

قال الطرابلسى خلال الاستديو التحليلى للمباراة أن فوز الزمالك بهدف نظيف فخ للفريقين ولابد من أن يكون التركيز عالى من جانب لاعبى ليتوال فى لقاء الإياب.

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أوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن غياب كريم العريبى عن تشكيلة النجم الساحلى هو سبب تراجع أداء النجم الهجومى ضد الزمالك.

أضاف أن النجم الساحلى كان قادرا على التسجيل فى المباراة ولكن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة على مدار اللقاء.