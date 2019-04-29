شكرا لقرائتكم التاريخ يسلح الزمالك لانتزاع التأهل من النجم فى سوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقابل الزمالك مع 4 أندية تونسية خلال مشاركاته بالبطولات الإفريقية هم:"الصفاقسي – الترجي – النجم الساحلي- الإفريقي".

Advertisements

وتُعد مباراة اليوم بين الزمالك والنجم الساحلى هى المباراة رقم 25 التى تجمع الأبيض بأندية تونس، حقق الزمالك فى 12 مباراة وخسر فى 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وسجل الأبيض 33 هدفًا في شباك أندية تونس بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا، من بين مباريات الزمالك والأندية التونسية، استضاف 13 مباراة مع على أرضه ولم يخسر خلالها الأبيض فى أى مباراة، حيث فاز 9 مرات، وتعادل فى ثلاث.

وكان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف سجله كهربا فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.