شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم الساحلى .. القلعة البيضاء تفوز فى القمة السابعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مباراة اليوم بين الزمالك والنجم الساحلى هى السابعة التى تجمع الفريقين فى تاريخهما الأفريقى، بعدما التقوا فى 3 مباريات فى الكونفدرالية ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراتين فى كأس الاتحاد الأفريقى، فاز النجم فى 3 مواجهات والأبيض فى مثلهما بينما تعادلا فى مباراة واحدة.

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أكبر فوز حققه الزمالك على النجم الساحلى كان فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية بثلاثة أهداف دون رد، فيما تلقى الأبيض أكبر هزيمة من النجم بنتيجة 5 / 1 فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية عام 2015.

وبفوز الزمالك اليوم على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف سجله كهربا فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تساوى الفريقان فى عدد الانتصارات بالمواجهات بينهما.