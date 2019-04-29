شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم الساحلى .. القلعة البيضاء تفوز فى القمة السابعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعتبر مباراة اليوم بين الزمالك والنجم الساحلى هى السابعة التى تجمع الفريقين فى تاريخهما الأفريقى، بعدما التقوا فى 3 مباريات فى الكونفدرالية ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراتين فى كأس الاتحاد الأفريقى، فاز النجم فى 3 مواجهات والأبيض فى مثلهما بينما تعادلا فى مباراة واحدة.
أكبر فوز حققه الزمالك على النجم الساحلى كان فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية بثلاثة أهداف دون رد، فيما تلقى الأبيض أكبر هزيمة من النجم بنتيجة 5 / 1 فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية عام 2015.
وبفوز الزمالك اليوم على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف سجله كهربا فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تساوى الفريقان فى عدد الانتصارات بالمواجهات بينهما.
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