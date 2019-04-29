شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: ازمالك حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر هيثم فاروق نجم الزمالك ومحلل قنوات بين سبورت عن رضائه بالفوز الذى حققه الفريق الأبيض على النجم الساحلى بهدف نظيف فى المبارة التى جمعتهما على استاد برج العرب بذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية.

قال فاروق فى الاستديو التحليلى للمبارة أن فز الزمالك بهدف وحيد نتيجة جيدة جدا فى ضوء المعطيات التى واجهت الزمالك قبل اللقاء من مشاكل بعد الخسارة من بيراميدز والتفريط فى صدارة الدورى، كما أن الفوز بهدف أفضل من التعادل السلبى أو الإيجابى أو الفوز بهدفين مقابل هدف لأنها ستكون نتيجة خادعة.

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تابع: عامل التوفيق غاب عن النجم الساحلى فى أكثر من كرة ، خاصة أن الزمالك لم يشكل خطورة على النجم الساحلى فى الشوط الثانى ، ولكن لابد من النرظ إلى الإيجابيات فى المباراة.

يرى أن الزمالك قدم عرضا قويا بعد الحفاظ على نظافة شباكه فى آخر 6 مباريات فى الكونفدرالية بعد عدم استقبال أهداف ضد كلا من بترو أتلتيكو وجورماهيا ونصر حسين داي فى الجولات الرابعة والخامسة والسادسة بدور المجموعات وفى لقائى الذهاب والإياب بدور الثمانية ضد اتحاد طنجة وأخيرا فى لقاء ذهاب نصف النهائى ضد النجم الساحلى.