شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى النادي الأهلي فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، التي تشهد منافسة قوية للغاية خلال الموسم الحالي.

وستقام المباراة على ستاد "المكس" وستبدأ في الساعة السابعة إلا ربع وهو الموعد الجديد الذي أعلنه اتحاد الكرة، حتى لا يحدث أي تضارب مع مباراة برشلونة وليفربول التي ستقام في التاسعة مساء من نفس اليوم أيضاً.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة، ويسعى الفريق الأحمر في تحقيق الفوز حتى يضمن فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث إننا دخلنا في الأوقات الحاسمة من الموسم.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 63، والزمالك الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 58.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة، بينكا يدخل فريق طلائع الجيش المباراة بطموح مخلف تماماً وهو انهاء الموسم في مركز جيد، خاصة أنه يقدم موسماً جيدأً للغاية تحت قيادة مدربه البلجيكي لوك ايميل. Advertisements

ويحتل فريق طلائع الجيش حالياً المركز العاشر في جدول الترتيب، حيث يملك 34 نقطة، وبالتالي سيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنها ستكون أمام العملاق الأحمر.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة، ويعيش الأهلي حالياً فترة من التذبذب على المستوى الفني، خاصة بعد ضياع حلم التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعرضه لهزيمة كبيرة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.

ليوجه جمهور الأهلي العديد والعديد من الانتقادات للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي، الذي يريى البعض أنه ليس على قدر المسئولية، بل أن بعض التقارير تؤكد رحيله في نهاية الموسم الحالي حتى وإن حقق لقب الدوري.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري موعد مباراة الأهلي القادمة، ولذلك فإن جمهور الأهلي لن يقبل إلا بتحقيق بطولة الدوري العام كتعويض عما حدث في بطولة إفريقيا، حيث يتبقى للفريق الأحمر 7 مباريات سيسعى الفريق الأحمر، لتحقيق الفوز بهما، وعدم فقدان أي نقطة، منتظراً ما سيحدث مع منافسيه الزمالك وبيراميدز.

ونجح الأهلي في الدخول في أجواء المنافسة من جديد، بعدما كان الفارق 12 نقطة مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، إلا أنه لم يستسلم وقاتل على كل نقطة حتى استطاع أن يصل للمركز الثاني وينافس بقوة على اللقب.